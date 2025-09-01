トリンドル玲奈が主演するドラマ『レプリカ元妻の復讐』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第9話が今夜放送。第9話では、すみれ（トリンドル玲奈）は、花梨（宮本茉由）と金城（古屋呂敏）の不倫関係を進展させようと画策する。【写真】すみれ（トリンドル玲奈）は金城（古屋呂敏）のスキャンダルを週刊誌にタレコむ本作は、原作・タナカトモ、作画・ひらいはっちによる同名漫画を実写化。子どもの頃から自分を虐め続け、