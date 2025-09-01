USGS=アメリカ地質調査所によりますと、日本時間の午前4時17分ごろ、アフガニスタン東部でマグニチュード6.0の地震がありました。震源の深さは8キロと推定されています。ロイター通信は現地当局の話として、この地震の影響によりこれまでに9人が死亡、25人が負傷したと伝えています。