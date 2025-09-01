市街地でのクマの出没が相次ぐ中、人の生活エリアで猟銃の使用が可能となる法改正が、きょう施行されました。きょう施行されたのは、市町村がハンターに委託し、クマに対して市街地で猟銃を使うことができる改正鳥獣保護管理法です。改正法では、人が生活する場所にクマが出没していて、迅速に捕獲する手段が他になく、人に弾丸が到達するおそれがない場合、猟銃が使用できるとしています。環境省が公表しているガイドラインでは、