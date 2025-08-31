Photo: はらいさん サッと履けるメリットって大きいね。紐を結ぶタイプの靴は、自分の足にフィットするように調整することができますが、自然と靴紐が解けてしまうことが起こり得ますよね。紐の締め具合によっては脱ぎ履きが大変...なんて経験をお持ちの方も多いと思いますが、手軽に購入できる伸びる靴紐がそれらの悩みを解決してくれました。手持ちの靴を330円で快適に