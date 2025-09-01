◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（３１日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が８月最終戦となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発し、７回９８球を投げて４安打１失点の好投で１２勝目の権利を得て降板した。１０奪三振以上は、４月１８日の敵地レンジャーズ戦以来、今季３度目。防御率は２・８２に良化した。初回は上々のスタートを切った。先頭ペ