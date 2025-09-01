◇Ｊ２第２８節札幌１−０大宮（８月３０日・大和ハウスプレミストドーム）試合の入りは押される格好でどうなるかと思った大宮戦だったが、後ろが本当に頑張っていたし、前線で長谷川を中心にかけるプレスが効いていた。前半２０分くらいまでは相手のシュートミスに助けられもしたが、その後に主導権を持って来られたプレーが１つあった。前半２３分、自陣から高嶺がセンターライン付近の長谷川に縦パスを入れ、通ったシーン