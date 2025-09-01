レッドソックスを２９日（日本時間３０日）に解雇となっていたウォーカー・ビューラー投手（３１）が、フィリーズと契約を結んだと３１日（日本時間９月１日）、複数の米メディアが報じ、不フィリーズからも発表された。８月中に契約を結んだため、ポストシーズンにも出場することが可能になる。１５年にドラフト１巡目（全体２４位）でドジャース入りしたビューラーは１７年にメジャーデビュー。１９年に１４勝、２１年に１６