¢¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¥Ë¥È¥ê¥ì¥Ç¥£¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê£³£±Æü¡¢ËÌ³¤Æ»£Ã£ÃÂç¾Â£Ã¡á£¶£¹£µ£µ¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£³¡Ë£±ÂÇº¹£²°Ì¤Ç½Ð¤¿¥×¥í£±£°Ç¯ÌÜ¤ÎÂç½Ð¿ð·î¡Ê¥Î¥Ã¥È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï£µ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£±¥Ü¥®¡¼¡¢£±¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î£·£±¤Ç²ó¤êÄÌ»»£±£±¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢½éÍ¥¾¡¤Ë£±ÂÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª£±£¸ÈÖ¤ò¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÇÄù¤á¤¿£²£·ºÐ¤Ï¡ÖÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤¿¡×¡£²ù¤·¤µ¤ò¤Î¤ß¹þ¤ß¡¢¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡££²