歌手の研ナオコが公開した“バッグ”が話題を呼んでいる。１日までにインスタグラムを更新し、「美川憲一さんいただいたかわいいツンツンのバッグ使わせていただいています」と報告し、深紅のツンツンしたバッグを手に満面の笑みを浮かべる様子を公開。「美川さんと色違いで私には赤が似合うからと選んでくださいましたものすごく軽くていいんです有難う御座います」とエピソードを明かし、感謝の言葉で締めくくった。