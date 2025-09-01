◆侍ジャパンＵ―１８壮行試合高校日本代表１―８大学日本代表（３１日・セルラー那覇）愛弟子たちの雄姿を、ネット裏の最前列から見届けた。「紋別から、２４００キロかけてやってきたんですよ」。横浜の村田浩明監督（３９）は夏季キャンプ地の北海道・紋別から、遠路はるばる那覇に駆けつけた。北から南への大移動。しかし、来た甲斐はあった。教え子たちは「ＪＡＰＡＮ」のユニホームをまとい、いずれも躍動したからだ。