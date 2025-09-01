連邦控訴裁判所トランプの世界規模関税は違法と判断10月14日まで関税効力は維持 先週末、連邦控訴裁判所がトランプ米大統領による世界規模の関税は違法だと判断した、賛成7反対4だった。トランプ政権が最高裁判所に上告するための猶予期間として10月14日までは関税効力は維持される。 トランプ氏は全ての関税はまだ有効だ！関税がなければ、関税で得た数兆ドルがなければ、我が国は完全に破壊され軍事力は瞬時に消滅する