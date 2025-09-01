イラン大統領上海協力機構首脳会議は「歴史的な機会」多国間主義の強化を呼び掛け 上海協力機構（SCO）首脳会議に出席する予定のイラン大統領は、同会議を世界の平和にとって重要と位置付け、西側諸国の一方的な行動に対抗すべき多国間主義の強化を呼び掛けた。イラン大統領は3日の中国軍事パレードにも出席する。 イラン大統領は、上海協力機構（SCO）加盟国は25億人の人口と世界経済の40%を占めている、今回の首脳