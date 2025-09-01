ウクライナのゼレンスキー大統領＝8月（AP＝共同）【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は8月31日、通信アプリに「国を守るために積極的な行動に出る。戦力と兵器は準備済みで、新たな（ロシア）深部への攻撃を計画している」と投稿し、ロシア領への攻撃を示唆した。また、今年1〜8月のロシア軍の戦死者と重傷者が計29万人に上ったとの見方を示した。計画の詳細は不明だが、欧米がウクライナに供