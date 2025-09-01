元乃木坂46で俳優の与田祐希（25）が、1日までに自身のインスタグラムを更新。「金髪ロング」から「暗めボブ」への大胆チェンジを報告した。【写真あり】かわいすぎて困る！与田祐希が金髪ロング→暗めボブへ与田は「ひと段落、一区切り。金髪ロングから暗めボブになりました〜マネージャーさんがたくさん写真撮ってくれた」との文言とともに、写真を投稿。ファンからは「ボブえぐい最強」「かわいすぎて困る！」「全部かわ