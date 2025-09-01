求人検索エンジンを提供するインディードジャパン（東京）は1日までに、日米の労働者が習得したい仕事上のスキルに関する調査結果を公表した。「スキルを習得したい・高めたいとは思わない」との回答が3.7％の米国に対し、日本は3割近くに上った。雇用制度に違いがあるとはいえ、学習意欲に大きな差があることが浮き彫りとなった。調査を監修した早稲田大政治経済学術院の大湾秀雄教授は、日本企業はスキル習得への支援も乏し