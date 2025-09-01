定年後は実際にどれくらいのお金が必要になるのでしょうか？（写真：tsukat／PIXTA）ミドルシニアの定年後の選択肢は、再雇用、転職、起業、あるいは引退といった形になります。どのような選択をするかは、家計の状況、定年後の仕事内容、そして自身の労働に対する価値観・キャリアなどについて考え、総合的な判断をすることになります。本稿では『再雇用という働き方』より一部抜粋のうえ、定年前後における家計の実態に関する調