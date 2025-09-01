インターネット上には勤務先の給料や待遇などへの不満があふれている。そこでダイヤモンド・ライフ編集部は、生命保険・損害保険の主要企業を対象とし、企業の与信管理を支援するベンチャーが集めた大量の口コミデータなどを基に、働き方に関する従業員の不満が多い「ブラック企業」ランキングを作成した。対象期間は2025年1月から6月までの半年間。ワースト3は大手生保が独占した。（ダイヤモンド・ライフ編集部松本裕樹）ネガ