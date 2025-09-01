【モデルプレス＝2025/09/01】歌手の鈴木愛理が主演を務めるテレビ東京系ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」（毎週⽔曜深夜24時30分〜／10月8日スタート）。このたび、主人公の“最推し”で上司となる氷室こと高代旬役として、FANTASTICSの八木勇征が出演することが決定した。【写真】「推し上司」八木勇征の新ビジュアル◆八木勇征「推し上司」第2弾、出演決定このたび、FANTASTICSのボーカルとして活躍