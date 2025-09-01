元競輪選手の井上茂徳です。スポニチの名物コーナーに「誰だ、このおじさんは！！」と感じた読者の方も多いことでしょう。私自身も、まさか自分が登場するとは夢にも思っていませんでした。私も毎日、見る読者の一人ですから。残暑厳しい9月の「我が道」は、競輪界の代表として私が書いていきます。正直に言いますと、この企画の話、依頼があったのは5月中旬、女子レスリングの国民的アイドル浜口京子さんが掲載されている時で