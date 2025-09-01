2025年8月29日、韓国メディア・毎日経済によると、「高級ホテルが提供していたタオルが実は雑巾だった」という宿泊客の投稿が物議を醸し、「旅行不買運動」に発展する兆しが見える全羅南道麗水市で、今度は市内の飲食店の3軒に1軒は衛生状態が「不適切」と判定された。麗水市は最近の「雑巾ホテル」の炎上を受け、11〜14日に保健所職員、消費者食品衛生監視員など84人からなる点検班を派遣し、市内の飲食店3820軒の全数調査を行っ