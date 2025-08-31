「あせも」にはステロイドが効果的であることをご存じですか？ 今回は、ステロイドの副作用や市販薬の選び方について、「薬剤師」の長岡さんに解説していただきました。 ※この記事はMedical DOCにて【「あせもにステロイド外用薬」は効く？ 副作用や使用時の注意点を薬剤師が解説】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。 監修薬剤師：長岡 志帆（薬剤師） 薬剤師、認定スポー