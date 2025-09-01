【その他の画像・動画等を元記事で観る】 FANTASTICSの八木勇征が、10月8日から放送されるテレビ東京系ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』に出演することが決定した。 ■胸キュン不可避のじれキュンラブコメディ 2023年10月に放送され、「全オタクの夢だ、最高」「キュンキュンが止まらない」など、女性を中心に多くの共感を集めたドラマ『推しが上司になりまして』。第2弾となる本作では、原作の“推しが突