QPR 斉藤光毅が決勝弾を決めたイングランド2部QPRは現地時間8月30日に第4節でチャールトンと対戦し、3-1で勝利を収めた。勝利を呼び込んだのは今夏に完全移籍で復帰したMF斉藤光毅。ドリブルで40メートル独走から勝ち越しゴールを奪った24歳について、現地メディアは「困難なスタートの後で監督がまさに必要としていたもの」と称賛していた。斉藤は昨季ベルギー1部ロンメルから期限付き移籍でQPRに加入し、リーグ戦39試合で3得