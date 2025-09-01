プレースタイルの変化中国の壁は、あまりに高かった。8月14〜24日にスウェーデンで行われた『ＷＴＴヨーロッパスマッシュ』の８日目、女子シングルス３回戦に出場した早田ひな（25）は世界ランキング１位の孫穎莎(そんえいさ)（24）にゲームカウント０-３で完敗し、ベスト16で姿を消した。これで早田は同大会で優勝した孫に対し、17戦全敗。パリ五輪の準決勝でも敗戦を喫した女王に、歯が立たなかった。「今大会でも、パリで負傷し