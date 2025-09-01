●大気の状態が不安定。あす2日(火)にかけて天気の急変に注意が必要●日中は気温が高く、まだ広く真夏の暑さ。入念な熱中症対策を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜も県内のところどころに、雨雲が流れ込みました。特に西部や北部を中心に一時、雨脚が強くなりましたが、この時間雨は小康状態となっています。 きょう1日(月)は夜にかけて、東から張り出す高気圧に覆われますが、北日本付近の低気圧に向かって南からの湿った空気が