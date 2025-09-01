SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。カポル（@kaporu_）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）生け贄4コマ竜神様に生贄として差し出されてしまった姉妹たち。恐がる様子に、舌なめずりする竜神様でしたが……。なんと、シチュエーションに大満足した竜神様は、そのまま天へと帰還！ただただ良い趣味しているだけだったみたいですね