【モリス（スイス東部）共同】3年に1度開かれるスイス相撲の「シュビンゲン」全国大会の決勝戦が8月31日、スイス東部モリスで開かれた。おがくずを敷き詰めた直径約10メートルのリングで、屈強な男性らが白熱した取組を展開。「千秋楽」は5万人以上の観客が声援を送り、山間に設置された会場は大いに盛り上がった。シュビンゲンの競技者はまわしの代わりに半ズボンを着用。これをつかんで相手を投げ倒し、背中を地面に付けさせ