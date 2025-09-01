◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト7-4広島（31日、神宮球場）プロ初勝利をあげたヤクルト・下川隼佑投手について高津臣吾監督が語りました。2024年ドラフトの育成3位でオイシックスから入団したルーキーの下川投手は、この試合に先発し5回3失点。打線が5回裏までに6点を奪い、下川投手が勝ち投手となりました。高津監督は下川投手の初勝利に「ピシャリとはいかなかったけど、打線に感謝でしょうね。でもあそこまで3失点で行ったので、