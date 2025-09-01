4人組バンド「Awkmiu」が8月31日をもって解散することが同日、公式サイトなどで発表された。同バンドは2018年に「魅惑ハレーション」というバンド名で結成。2023年2月に「Awkmiu」に改名した。今年3月からボーカル・シキの体調不良療養に伴ってライブ活動を休止していた。 【画像】解散する「Awkmiu」 活動再開が待たれたが… サイトでは「Awkmiuより 大切なお知らせ」として「この度、Awkmiuは2025年8月31日を