哺乳瓶を片手に豪快にミルクを飲む赤ちゃんの姿がSNSで大きな話題になっている。 【写真】なんて豪快なミルクの飲み方！ 「ん？…赤ちゃんやめた？」というユーモラスなコメントとともに公開された一枚。生まれたばかりなのに、まるで大人のような落ち着きぶりが映し出され、1万近い「いいね」が集まった。 この微笑ましい瞬間を激写したのは、投稿者のめいさん。写真を撮ったシチュエーションや、その時の気