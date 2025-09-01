強盗未遂事件があったコンビニ店香川・坂出市 警察によりますと、1日午前3時ごろ、香川県坂出市のコンビニエンスストアで、男が店員に刃物のようなものを突き付け、現金を奪おうとする強盗未遂事件が起きました。男はそのまま逃走し、警察が行方を追っています。 逃げた男は年齢が20代くらいで身長160cmくらい、上下とも黒い服を着ていたということです。