ダンス&ボーカルグループ・FANTASTICSの八木勇征が、鈴木愛理が主演を務めるテレ東ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』(10月8日スタート毎週水曜深0：30〜)に出演することが、1日に発表された。【画像】八木勇征が鈴木愛理にゼロ距離接近！ドキドキ感満載のキービジュアル原作は、漫画・森永いと氏、原作・東ゆき氏による同名作。2023年10月にドラマが放送されると「全オタクの夢だ、最高」「キュン