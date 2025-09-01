岐阜県郡上市で、スリッパを飛ばして飛距離を競う大会が開かれました。 【写真を見る】200人が”スリッパ飛ばし”に声援！ 約22メートルの飛距離たたき出す人も 岐阜・郡上市 この大会は郡上市の「牧歌の里」で開かれ、予選を勝ち抜いたおよそ200人が参加。 競技は小学生の部と中学生以上の大人の部に分かれ、会場となった芝生広場では参加者が横一線に並んでスリッパを履いた足を勢いよく振り上げて次々と飛ばしていきま