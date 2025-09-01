◆パ・リーグ日本ハム０―１楽天（３１日・エスコンフィールド）日本ハムは３１日、延長までもつれた楽天戦（エスコン）を０―１で落とし、相性の良かった相手に痛い連敗を喫した。先発した福島蓮投手（２２）は、６回２／３を５安打無失点と好投。右足がつりそうになる危機も踏ん張り、要所を締めた。昨季からの成長を見せたが、７回は２死一、三塁とピンチが広がったところで降板。投げ切れなかったことへの悔しさもにじませ