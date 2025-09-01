かつて日本代表の主軸選手として活躍した本田圭佑。39歳になった現在も現役としてプレーしているが、2020年には自らが発起人となり、EDO ALL UNITEDというサッカークラブを創設した。そのEDOは、昨季の関東社会人サッカー大会で2位となり、関東リーグ2部への昇格を果たした。そうしたなか、本田は、旧知の間柄であるお笑いコンビ「アンジャッシュ」渡部建さんのYouTubeに出演。「今後のサッカー界の戦術トレンド」について聞かれる