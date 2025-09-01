HKT48のメンバーとしてアイドルとして活躍していた兒玉遥さん。デビュー当時からセンターポジションに抜擢されるなど輝かしい日々を歩んでいましたが、あるときから自身を追い詰め、双極性障害に苦しむことになります。（全3回中の1回） 【写真】「表情が変わった」自分を追い込んだアイドル時代から自然体の近影まで（全13枚） デビューでセンターポジションに大抜擢 兒玉遥さん