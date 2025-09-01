スマートフォンの使用について「1日2時間」を目安とする条例案が、愛知県豊明市で提案され、全国から注目されています。 長崎の人たちの受け止めは？。まちの声を聞きました。 （記者） 「スマホを、きのうは何時間使いましたか？」 （男性） 「きのうは8時間41分。一日中、見ている」 （20代 女性） 「11時間。インスタグラムやTikTokとか」 今や生活のあらゆる場面で欠かせない存在となった「スマӦ