9月スタートのきょうも厳しい残暑が続きそうです。関東から西の地域では日差しが多く、気温が高くなるでしょう。最高気温は名古屋や富山、熊谷(埼玉)などで38℃まで上がる予想です。気象の世界では9月は秋とされますが、きょうもまだ真夏のような危険な暑さとなる見込みです。引き続き万全の熱中症対策を心がけてください。なお、気温が高くなることで山沿いでは夕立があるでしょう。特に九州では午前中からにわか雨があり、午後は