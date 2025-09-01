球場でたまたま隣の席だった阪神タイガースファン同士の交流が今、ネットユーザーらの心をつかんでいます。親子連れに親切にしてくれた女性客は、誰もが知る有名なタレントでした。【実際の写真】「お写真いりますか？」女性タレントが撮影した1枚球場の大型ビジョンに家族3人の姿が！日本プロ麻雀連盟に所属する女流プロ雀士、小笠原奈央さんは8月24日、ヤクルト対阪神の試合を観戦するため、夫と息子の3人で神宮球場を訪れま