「このままだと、親より先に命を落とすかもしれない」。123kgだった当時、そんな恐怖に駆られた女性が、5年かけてマイナス57kgの減量を達成。その驚異的な変化と赤裸々な体験談がThreadsに投稿され、反響を呼んでいます。【ビフォー・アフター写真】123kgから66kgへ…57kg減量した姿を見比べる投稿主は、ひさな（@hisana_diet）さん。単に痩せただけでなく、心も人生も前向きに変わったという彼女の挑戦の軌跡を追いました。「首が