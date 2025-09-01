米ニューヨーク市のジュリアーニ元市長＝1月（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨーク市のジュリアーニ元市長の広報担当者は8月31日、X（旧ツイッター）で、ジュリアーニ氏が30日に東部ニューハンプシャー州での交通事故で胸椎骨折などの重傷を負い、入院したと明らかにした。命に別条はなく、快方に向かっている。ジュリアーニ氏の車が高速道路で後方から追突された。追突の直前、ジュリアーニ氏は家庭内暴力の被害を