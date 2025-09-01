◇プロ野球パ・リーグ 楽天1-0日本ハム(8月31日、エスコンフィールドHOKKAIDO)楽天は延長11回に中島大輔選手が決勝弾を放ち、勝利に貢献。総力戦で日本ハムに勝利を飾りました。先発の内星龍投手は5回無失点。その後も延長10回まで5人のリリーフが得点を与えません。打線は終盤、好機を逃す場面もありましたが、延長11回に中島選手が「投手の方が頑張っていたのでなんとかしたいと思っていた」と杉浦稔大投手のフォークをライトポ