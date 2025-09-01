◇プロ野球セ・リーグ DeNA2-0中日(31日、横浜スタジアム)DeNAの藤浪晋太郎投手が日本球界復帰後初勝利をあげました。先発した藤浪投手は3回まで6つの三振を奪い、1人のランナーも許さないパーフェクトピッチング。4回以降は毎回得点圏にランナーを背負いましたが、中日打線にあと1本を許さずに7回9奪三振で無失点の好投を見せました。タイムリーを放った宮粼敏郎選手とともにヒーローインタビューに呼ばれた藤浪投手。DeNA