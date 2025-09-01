◆ 岩本氏も称賛「右打者でこれだけの打率は…」オリックスは31日、西武と対戦し4−1で勝利した。「4番・左翼」で先発出場した中川圭太は5打数2安打で、8月の月間打率は.400となった。31日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』のMC・岩本勉氏が「この3試合は打線がすごく活発な印象、そのなかでも中川が絶好調。8月の打率が4割ということは、月間MVPもしっかり視野に入るということだと思う」と語ると、解説の笘篠賢治