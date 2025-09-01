中学硬式野球の日本一を決める「第19回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ」が8月11〜17日、東京ドームなどで開かれた。東京ドームで行われた開会式で入場行進する福岡ウイングス（提供写真）フレッシュリーグ九州硬式少年野球協会九州北部地区連盟（西日本新聞社後援）所属の福岡ウイングスが福岡地区第1代表として15年ぶり3度目の出場。1、2回戦を接戦で制し、準々決勝では中野リトルシニア（長野）に0―4で敗れ