圧巻のパフォーマンスで衝撃を与えた。フライブルクからフランクフルトに移籍した堂安律は、開幕から絶好調だ。DFBポカールでのデビュー戦でいきなり２得点をあげると、８月30日のブンデスリーガ第２節ホッフェンハイム戦では、２ゴール・１アシストと爆発した。堂安は前半17分、左足でカーブがかかったビューティフルゴールを決めると、27分にもゴール前に飛び込んで折り返しを押し込み加点。後半にはジャン・ウズンのゴー