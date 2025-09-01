【リーグアン】モナコ 3−2ストラスブール（日本時間9月1日／スタッド・ルイ・ドゥ）【映像】ゴールに突進→魂のダイビングヘッド弾モナコの日本代表FW南野拓実が、今季初ゴールを挙げた。魂のダイビングヘッドはチームの決勝点となり、ファンたちが歓喜した。南野はリーグアン第3節のストラスブール戦でベンチスタートとなった。すると2ー2で迎えた85分にMFアレクサンドル・ゴロビンとの交代でピッチに登場すると、90+6分に歓