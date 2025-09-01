ＨＫＴ４８の元メンバーで女優の兒玉遥が１日までに自身のＳＮＳを更新。美スタイルを披露した。インスタグラムで「８月ラスト！」とつづり、鏡越しの自撮りショットを公開。ツヤのあるミディアムヘアでタイトなミニワンピース姿で大胆に美脚を披露した。この投稿には「スタイル抜群ですね！」「頭から脚のつま先まで全部美しい」「スタイル良すぎて、、、」などの声が届いている。