◆米大リーグジャイアンツ―オリオールズ（３１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）オリオールズの菅野智之投手（３５）が８月３１日（日本時間９月１日）、敵地・ジャイアンツ戦に先発し、メジャー最短の３回３分の１で、メジャーワーストタイの１０安打を浴びて、同じくメジャーワーストタイの７失点で降板し、１１勝目を逃した。ジャイアンツの先発は、通算２６４勝の４２歳レジェンド右腕・バーラ