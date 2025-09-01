歌手の倖田來未（４２）が公開した歌姫の２ショットに視線が集中だ。倖田は１日までに自身のインスタグラムを更新。「工藤静香さんのコンサートファイナル公演ｉｎ大宮！行ってきました！！」と伝え、工藤との２ショットをアップした。「こんなファンサすごーーておもてたら、友がこの曲が入ってないんですかーて言ってたんで、めちゃくちゃに泣いてしまいたいを歌いまーす！と、しずかねぇさん。ええええええええー！？！